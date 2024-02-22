Борцов с фашизмом в послевоенные годы хотят приравнять к ветеранам войны

Фракция ЛДПР подготовила законопроект, предоставляющий статус ветерана войны борцам с националистическим подпольем на западе СССР после 1951 года, пишет “Парламентская газета”.

Сейчас статус ветерана войны имеют ликвидаторы, уничтожавшие банды подполья на Украине, в Белоруссии и в странах Балтии до конца 1951 года.

Между тем, в Российском государственном военном архиве депутатам подтвердили, что к 1 июля 1953 борьбу с бандитизмом вели 21 351 человек.«

"Все эти люди, безусловно, достойны ветеранского звания. Наша задача – исправить несправедливость в их отношении", – заявил изданию первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Радио Sputnik также сообщало, что в Новом Уренгое установят памятные таблички на домах ветеранов.

Взято отсюда.