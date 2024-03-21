реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Бразилия, Индия и США в 2023 году стали лидерами по импорту российских удобрений

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бразилия, Индия и США в 2023 году стали лидерами по импорту российских удобрений

Бразилия, Индия и США возглавили список ключевых покупателей российских удобрений по итогам 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и открытой статистики.

Суммарный объем закупок этих трех стран составил 18,5 млн тонн. Это примерно 60% от общего объема российского экспорта удобрений в прошлом году.

Лидером стала Бразилия. Страна приобрела у РФ 9,4 млн тонн удобрений на порядка $4 млрд. При этом годом ранее объем поставок по направлению составил всего 8 млн тонн.

Индия в 2023 году нарастила поставки российского сырья до 4,8 млн тонн с 3,6 млн годом ранее. США увеличили закупки практически вдвое — до 4,3 млн тонн против 2,5 млн тонн за 2022-й.

В топ-5 ключевых импортеров удобрений из России также вошли Китай (2,1 млн тонн) и Индонезия (1,1 млн тонн). За ними следуют Турция, Дания, Германия, Франция и Малайзия.

Накануне сообщалось, что Россия за январь — февраль вышла на первое место по поставкам удобрений в Китай.

Ранее аналитики спрогнозировали рекордный экспорт российского зерна.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Купянском направлении

Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Купянском…

Российская авиация нанесла ракетный удар по опорному пункту ВСУ на…

В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщают украинские СМИ

В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщают украинские СМИ

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве в третий раз за…

Рогов: жители Работино называют украинских военных оккупантами

Рогов: жители Работино называют украинских военных оккупантами

Эвакуированные из Работино мирные жители призывают украинские войска покинуть село,…

Ермак раскрыл содержание разговора с Салливаном в Киеве

Ермак раскрыл содержание разговора с Салливаном в Киеве

В ходе визита помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp