Брянский губернатор сообщил о предотвращенной атаке на регион дрона ВСУ

Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник в небе над над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.«

"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет", – написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Накануне радио Sputnik сообщало, что российские средства ПВО сбили над Курской областью украинский ударный дрон самолетного типа.

Взято отсюда.