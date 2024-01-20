Бригада медиков попала под обстрел ВСУ в Горловке, есть раненая

Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер, сообщили в Минздраве России.«”Бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики. Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ. Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму – повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда”, – говорится в комментарии в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что это не первый случай, когда сотрудники скорой помощи попадают под обстрел со стороны украинской армии. Так, 12 января при обстреле бригады скорой помощи в Горловке погибла фельдшер. «”Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей”, – добавляется в сообщении.

Радио Sputnik сообщало, что силы ПВО сбили над Белгородом и окрестностями 10 выпущенных ВСУ ракет.

Взято отсюда.