Гражданин Великобритании не смога пересечь российско-польскую границу, направляясь к невесте в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши.

Пограничники задержали 37-летнего мужчину 23 февраля, когда он пытался на своем BMW пройти границу на пункте «Гжехотки». У водителя не было ни российской визы, ни регистрационной карточки автомобиля. В качестве цели визита мужчина назвал визит невесты из Санкт-Петербурга, с которой он познакомился онлайн. Сотрудники службы сообщили британцу, что он не может проехать из-за отсутствия необходимых документов.

В тот же день мужчина вновь попал в поле зрения службы. Он заехал в так называемую «зеленую зону» — приграничную дорогу. Нарушителя задержали повторно — он пояснил, что поехала по этой дороге, так как его направил на нее навигатор. Также мужчина признался, что хотел попробовать попасть в Россию через Литву.

За выезд на запретную дорогу мужчине выписали штраф размером 500 злотых (около 11 тыс. рублей).

Ранее на российской границе задержали партию моделей эмбрионов человека.

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