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Британец Башарат заявил, что UFC запрещает выходить с флагом Афганистана

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Британец Башарат заявил, что UFC запрещает выходить с флагом Афганистана

Британский боец смешанных единоборств Фарид Башарат заявил, что хотел бы выходить на бой с флагом Афганистана. Его слова передает BJ Penn.

«Я бы с удовольствием вышел с флагом, но я не думаю, что они разрешают использовать флаг Афганистана. Только не флаг Афганистана. Сначала мы хотели использовать его во время боя моего брата Джавида в Абу-Даби, но нам ответили «нет». Потому что они не признают флаг нынешнего правительства, а старый не является официальным флагом. Флаг Афганистана все еще запрещен», — сказал Башарат.

26-летний боец выступает в легчайшем весе. На турнирах UFC Башарат провел два боя, в которых одержал две победы.

В октябре 2023 года президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил о возвращении флагов для спортсменов перед выходом в октагон. Запрет действовал с весны 2022 года.

В 2023 году россиянин Ислам Махачев дважды защитил пояс UFC и стал лучшим бойцом P4P.

Ранее российский боец UFC признался, что не хочет жить в США.

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