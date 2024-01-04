Daily Mirror: тревогу и бессонницу назвали симптомами варианта коронавируса JN.1

В Великобритании ученые нашли два новых симптома варианта коронавирусной инфекции JN. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США, Исландии, Франции, Португалии и Испании так же, как и в Британии, увеличилось число случаев заражения вариантом JN.1.

В Управлении национальной статистики сообщили, что к симптомам, о которых ранее стало известно от заразившихся, прибавилось еще два нетипичных для такого типа заболеваний признака. Так, согласно данным ведомства, помимо насморка, слабости, кашля и головных болей, у заболевших также наблюдаются бессонница и тревога.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что вариант коронавируса JN.1 — потомок штамма «пирола», от своего предшественника он отличается большей заразностью. При этом летальность и патогенность, вероятнее всего, не изменились. JN.1 представляет особенный интерес для специалистов.

Взято

отсюда

украина последние новости на сегодня , новости дня