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Британский аналитик Меркурис предрек коллапс обороны Украины под Харьковом

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Британский аналитик Меркурис предрек коллапс обороны Украины под Харьковом

Оборона украинской армии в Харьковской области скоро потерпит коллапс из-за натиска ВС РФ. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Похоже, что коллапс украинской обороны в Харьковском регионе произойдет совсем скоро», — сказал он, отметив, что ВСУ не могут выдерживать удары ВС РФ.

Кроме того, он призвал западные страны подготовиться к обрушению фронта на этом направлении и побегу солдат ВСУ.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ВСУ теряют позиции на поле боя из-за бездействия конгресса, который медлит с оказанием военной помощи Киеву.

В этот же день министр обороны США Ллойд Остин сказал, что мимо американских властей не проходит незамеченным постепенное продвижение российских войск на Украине, но в Киеве заверяют, что ВСУ способны удержать линию фронта.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о провале попыток прорыва диверсантов через границу России.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему Украина потеряла Авдеевку.

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