Отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп заявил в своей статье для газеты Telegraph, что президент Украины Владимир Зеленский слишком слаб, чтобы победить в конфликте.

«Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы», — гласит заголовок публикации.

По словам полковника в отставке, у главы украинского государства отсутствует четкая стратегия для достижения какого-либо результата в конфликте, а после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше людей обсуждают возможные мирные соглашения.

Как считает автор, кроме неудач на фронте, Зеленский также сталкивается с «испытанием своего лидерства» из-за разногласий с другими украинскими политиками, поскольку есть необходимость взвалить на кого-нибудь вину за военный провал.

Он также указал, что президент Украины, «вероятно, истощен почти двумя годами военных действий».

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Украина капитулирует и откажется от четырех областей для завершения конфликта с Россией.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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