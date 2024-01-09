Блогер Сергей Косенко заявил, что выложил поддельное видео с куклой-маникеном

Блогер-миллионник Сергей Косенко, опубликовавший видео, где он бросает в сугроб двухмесячного младенца, прокомментировал ролик. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он заявил, что на самом деле бросил в сугроб куклу, а затем с помощью монтажа добавил на видео лицо ребенка.

«Я провожу обучение, в том числе по съемке вирусного контента. Следующий поток я хотел сделать с упором на искусственный интеллект, дипфейк и монтаж видео», — отметил блогер. По его словам, своим роликом он хотел привлечь внимание к своему образовательному проекту.

«﻿﻿Мы нашли куклу-маникен, одели ее в одежду Лео, сняли видео и сверху наложили лицо и мимику Лео. Это обычный монтаж», — заявил Косенко. Он также назвал идею плохой и принес извинения за видео.

Сергей Косенко опубликовал ролик, в котором бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб, ранее в январе. Мужчина высоко подкинул ребенка, младенец приземлился в снег. Ролик вызвал общественный резонанс.

В частности, 9 января председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Косенко.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил отправить Косенко под арест на 15 суток за опубликованное им видео.

Взято

отсюда

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