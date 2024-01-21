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Булыкин назвал трансферную политику «Зенита» аналогом «Шахтера»

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Булыкин назвал трансферную политику «Зенита» аналогом «Шахтера»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что зимняя трансферная кампания петербургского «Зенита» напоминает ту, что в свое время проводил донецкий «Шахтер», массово закупаясь южноамериканскими футболистами.

«Оценивать трансферы «Зенита» надо по результатам. Если они будут хорошо играть и забивать, то вопросов не возникнет. В свое время также активно из Бразилии привозил легионеров «Шахтер», сейчас «Зенит» тратит в сравнении намного больше. Но «Шахтер» после покупки старался их перепродать как можно дороже, а у «Зенита» другая стратегия», — заявил Булыкин.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании четырех игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур, Педро и Ильзат Ахметов. Россиянин до перехода в клуб из Санкт-Петербурга играл за «Краснодар».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

Ранее тренер Борис Игнатьев заявил, что Денис Глушаков сможет помочь «Ростову».

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