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Бундесвер распространит советы по безопасному удаленному общению среди военных

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Бундесвер распространит советы по безопасному удаленному общению среди военных

Министерство обороны Германии намерено распространить в бундесвере инструкции по безопасному дистанционному общению среди военных после утечки разговора немецких офицеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство ФРГ.

«Это текущий процесс этих дней», — ответил представитель МО Германии на соответствующий вопрос журналистов.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в Сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

В Кремле заявили, что ожидают результатов проверки в связи с содержанием разговора и отметили, что ее итоги покажут степень вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Ранее в МИД РФ заявили о незавершенности денацификации Германии.

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