Бундестаг проголосовал против проекта резолюции о передаче ракет Taurus Украине

Бундестаг (парламент Германии) проголосовал против проекта резолюции о передаче крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, в ходе заседания немецкий парламент отклонил проект резолюции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) о передаче Taurus Украине.

18 января бундестаг проголосовал против предыдущей резолюции ХДС о передаче крылатых ракет Вооруженным силам Украины. Документ был отклонен большинством голосов (485 парламентариев против 178 при трех воздержавшихся).

Взято

отсюда

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