Американская модель и актриса, бывшая участница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо попала в объектив папарацци в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

31-летнюю манекенщицу заметили во время отдыха на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. На размещенных фото девушка предстала в бикини бело-синего цвета, оформленном абстрактными узорами и завязками, и черных солнцезащитных очках. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были собраны в пучок.

Многие читатели портала восхитились фигурой знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под материалом. «Красивая девушка без драмы», «Какая она потрясающая», «Боже, как же мне хочется иметь такую же красивую фигуру», «Такие настоящие фото», «Красивым женщинам легко в этой жизни», — высказывались они.

В феврале пользователи сети сравнили купальник Оливии Калпо с подгузником. Тогда папарацци запечатлели модель на пляже в белом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и стрингов на завязках с завышенной талией.

Взято

отсюда

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