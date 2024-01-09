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Бывшего главу МВД Польши задержали в президентском дворце

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AP: полиция задержала экс-главу МВД Польши Каминьского и его зама Вонсика

Бывшего главу МВД Польши задержали в президентском дворце

Польская полиция задержала бывшего главу МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Каминьский и Вонсик были признаны виновными в превышении полномочий в рамках дела, касавшегося событий еще 2007 года. В 2015 году президент Дуда их амнистировал. Однако нынешние польские власти заверяют, что глава государства не имел права этого делать.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отправил в отставку руководителей всех польских спецслужб. 13 декабря Туск был приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой и вступил в должность премьер-министра страны.

Взято
отсюда

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