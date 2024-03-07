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Бывшего сотрудника ФСИН осудили на 12 лет за взятку в 60 миллионов рублей

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В Приангарье экс-замначальника ГУ ФСИН сел на 12 лет за взятку в 60 млн руб

Бывшего сотрудника ФСИН осудили на 12 лет за взятку в 60 миллионов рублей

В Иркутской области суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления собственной безопасности регионального управления ФСИН за получение взятки в 60 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Он сел на 12 лет в колонию строгого режима со штрафом в 30 миллионов рублей и лишением специального звания. Также осужден за посредничество в коррупции 46-летний предприниматель — он получил пять лет условно.

Следствие и суд установили, что в 2021 году сотрудник ФСИН получил через посредника в качестве взятки 10 миллионов рублей, обещая прекратить проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении ряда коммерсантов. Общая сумма вознаграждения составляла 60 миллионов рублей.

Во время передачи денег сотрудники ФСБ задержали взяткополучателя и посредника.

2 февраля сообщалось, что Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему главному врачу межобластной туберкулезной больницы №19 (МОТБ-19) ФСИН Тиграну Мкртчяну. Он был признан виновным в халатности и осужден на два года в колонии-поселении. Это пятый приговор по делу о злоупотреблениях в тюремной больнице, в результате которых двое заключенных, в том числе «краснодарский Каннибал», не пережили пыток, еще 40 осужденным был причинен вред здоровью.

Взято
отсюда

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