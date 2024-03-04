Осужденного за фейки о ВС РФ экс-депутата Яшина поставили на учет в колонии

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом) поставили в колонии на учет как склонного к изучению и распространению экстремизма. Об этом сообщает RT.

Осужденный за распространение фейков о Вооруженных силах России отбывает наказание в Смоленской области. Туда он был этапирован в ноябре 2023 года.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении бывшего депутата было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.

Взято

отсюда

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