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Бывший президент США Трамп заявил, что его умоляли сняться в камео в «Один дома»

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Бывший президент США Трамп заявил, что его умоляли сняться в камео в «Один дома»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что режиссер фильма «Один дома 2» Крис Коламбус и вся съемочная группа умоляла его снятся в эпизодической роли в сиквеле. Его слова передает Variety.

«Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я владел в то время. Я был очень занят и не хотел [сниматься в фильме]. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы», — признался политик.

Трамп считает, что именно его эпизодическая роль позволила фильму стать популярным.

«Это камео взлетело, как ракета, и фильм имел большой успех. И до сих пор имеет — особенно на Рождество», — подчеркнул бывший лидер США.

Variety подчеркивает, что таким образом Трамп прокомментировал слова постановщика ленты Коламбуса. В 2020 году тот заявлял, что Трамп «прорвался в фильм» — он разрешил снимать картину в лобби отеля только при условии, что снимется в нем.

Недавно сообщалось, что британский телеканал ITV вырезал несколько сцен из фильма «Один дома 2». Из комедии убрали эпизод, в котором одного из грабителей бьет током очередная ловушка главного героя Кевина в исполнении Маколея Калкина. Зрители также обнаружили, что пропала сцена, когда в нос грабителя Марва (Дэниел Стерн) втыкается скоба.

Ранее премьер-министр Великобритании записал рождественский ролик в стиле «Один дома».

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