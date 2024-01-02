Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) не в состоянии производить порох для артиллерийских снарядов. Об этом экс-чиновник рассказал в интервью телеканалу «Прямой».

По словам Туки, такая примитивная вещь, как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для оборонной промышленности Украины. Он назвал особо печальной ситуацию, которая сложилась в стране с производством артиллерийского пороха.

Тука выразил уверенность в том, что полноценное производство артиллерийских снарядов на территориях, подконтрольных Киеву, в настоящее время невозможно.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи с военными в госпитале им. Вишневского предсказал Украине скорое опустошение запасов иностранного вооружения, поступающих в республику.

До этого военный эксперт, полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Россия уничтожила большую часть оружия и техники Украины, которую поставили ей западные страны.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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