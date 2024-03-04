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Бузова намекнула на новые отношения и попросила помочь с датой свадьбы

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Бузова намекнула на новые отношения и попросила помочь выбрать дату свадьбы

Бузова намекнула на новые отношения и попросила помочь с датой свадьбы

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова намекнула на новые отношения, опубликовав в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото в купальнике, которое могло быть сделано ее новым спутником.

«Красота в глазах смотрящего. Я дома. Я любима и люблю», — подписала Бузова снимок.

Позже она опубликовала фотографию с ужина из ресторана, которую также мог сделать ее вероятный спутник. «Если вдруг в этом году я отвечу «да», помогите выбрать красивую дату свадьбы», — попросила она подписчиков.

Ранее Бузова намекнула на появление в своей жизни первого за два года сексуального партнера.

В 2016 году звезда вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, после развода они периодически продолжают публично выяснять отношения. В 2019 году Бузова рассказала о романе с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась, а в 2023-м певица признавалась, что не занималась сексом уже два года.

Взято
отсюда

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