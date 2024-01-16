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ЦБ будет проверять банки, взимающие комиссии с застройщиков

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ЦБ будет проверять банки, взимающие комиссии с застройщиков

Взимание банками комиссии с застройщиков может привести к росту цен на жилье, сообщили в Банке России.

Некоторые кредитные организации пошли на такой шаг в ответ на ужесточение условий выдачи льготной ипотеки, рассказали интернет-изданию “Подмосковье сегодня” в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Несмотря на изменение условий льготной ипотеки, такие сделки по-прежнему остаются прибыльными для банков, а вот взимание комиссий с девелоперов создает риски, отметили в регуляторе.«”Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв стоимостей между первичным и вторичным рынком жилья”, – рассказали в пресс-службе ЦБ.

Там отметили, что Банк России будет проверять, насколько корректна оценка справедливой стоимости ипотечных залогов со стороны банков.

Радио Sputnik сообщало, что правительство РФ повысило размер первого взноса по льготной ипотеке.

Взято отсюда.

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