ЦБ назвал причину отзыва лицензии у QIWI Банка

Центробанк России отозвал лицензию у QIWI Банка из-за того, что кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора, сообщает RT.

Как объяснили в ЦБ, это создавало значительные риски для граждан, говорится в материале телеканала.

Пресс-служба Центробанка уточнила, что регулятор работал с QIWI Банком, пытаясь снизить его участие в осуществлении подозрительных операций, однако кредитная организация находила схемы для обхода требований.«”Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер”, – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЦБ.

Регулятор отметил, что за последний год пять раз применял меры по отношению к банку, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Ранее в эфире радио Sputnik финансист Лазарь Бадалов высказал мнение, что ждет вкладчиков QIWI Банка.

Взято отсюда.