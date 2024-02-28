ЦБ отозвал лицензию у тверского банка ООО КБ «Гефест»

ООО КБ «Гефест» из Тверской области с 28 февраля лишился лицензии российского Центробанка на осуществление банковских операций, сообщил регулятор.

Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе страны. Среди причин принятого решения ЦБ назвал нарушения требований антиотмывочного законодательства, а также нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, из-за чего в отношении «Гефеста» ранее не раз вводились меры, включая ограничения на привлечение средств вкладчиков.

В Банке России указали, что бизнес лишившейся лицензии организации долгое время был убыточным, существенная доля корпоративного кредитного портфеля в «Гефесте», 60 процентов которого составляли низкокачественные ссуды, приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами, на фоне чего совершались сделки, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала.

Взято

отсюда

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