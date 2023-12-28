ЦБ решил навсегда отменить комиссии за переводы между своими счетами в СБП

Россияне смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках с 1 мая 2024 года. Центробанк навсегда отменил комиссию на переводы самому себе до 30 миллионов рублей.

Отмечается, что средства можно будет переводить через Систему быстрых платежей (СБП).

В Банке России раскрыли новые условия переводов

При переводе от одного человека к другому лимит останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за перевод выше этой суммы также не изменится — 0,5 процента от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года ЦБ освободил банки от уплаты комиссий по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для организаций будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки.

Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков

Центробанк разъяснял цели принятой меры

Банк России объяснял, что мера будет распространяться на три способа переводов: по номеру телефона через СБП, по номеру счета через мобильные приложения банков, а также на операции, совершаемые в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке.

При этом нововведения не распространяются на операции в банковских отделениях или на переводы по номеру карты.

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Новыми мерами предлагается запретить кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах данной суммы, было указано в пояснительной записке к соответствующему проекту закона.

В документе также уточнялось, что норма устанавливается в целях пресечения возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между кредитными организациями.

Госдума ранее одобрила лимит бесплатных переводов самому себе

Центробанк поддержал инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов граждан самим себе в июле. При этом отмечалось, что некоторые кредитные организации обеспокоены необходимостью перестройки бизнес-модели и тем, как нововведение повлияет на их комиссионные доходы.

В основном диалог участников рынка шел вокруг суммы порога. Регулятор выразил тогда мнение, что размер бесплатных переводов россиян самим себе должен быть сохранен на уровне 1,4 миллиона рублей — именно эта цифра была изначально прописана в законопроекте

Однако в итоговой редакции законопроекта, который утвердила Госдума, лимит был увеличен до 30 миллионов рублей. Впоследствии президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

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