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CBS News: перехваченный в небе над США аэростат оказался любительским

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CBS News: перехваченный в небе над США аэростат оказался любительским

Воздушный шар, который американские истребители перехватили в небе над западом США, оказался любительским аэростатом. Об этом сообщает CBS News.

«Он не был управляемым и не представлял угрозы национальной безопасности», — уточнили изданию в Минобороны США.

В военном ведомстве также уточнили, что объект покинул территорию США утром 24 февраля.

Незадолго до этого сообщалось, что истребители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили аэростат неизвестного происхождения на западе страны.

До этого в США заявили о работе сбитого в феврале 2023 года аэростата КНР через американскую интернет-сеть. Предполагается, что благодаря подключению к сети одного из интернет-провайдеров на территории США летательный аппарат мог отправлять и получать ответные сообщения из КНР.

Ранее Тайвань зафиксировал приближение к острову воздушного шара Китая.

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