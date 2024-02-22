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“Целительница” из Ростова-на-Дону получила пять лет колонии

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"Целительница" из Ростова-на-Дону получила пять лет колонии

Полицейский. Архивное фото

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии Марию Белашову, которая под предлогом оказания магических услуг обманула 30 человек, сообщает прокуратура Ростовской области.

По данным ведомства, женщина, представляясь “целителем Марией Морено”, убеждала клиентов, что “при помощи своих способностей может сделать магические обряды и навести “порчу”. С января 2019 по май 2022 года женщина похитила у 30 человек более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о мошенничестве и покушении на него. “Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима”, – говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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Взято отсюда
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