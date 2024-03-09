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CENTCOM: США сбросили на сектор Газа очередную партию продовольственной помощи

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CENTCOM: США сбросили на сектор Газа очередную партию продовольственной помощи

США сбросили на сектор Газа очередную партию продовольственной помощи. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) на своей странице в социальной сети X, передает ТАСС.

Сообщается, что в сектор с воздуха было доставлено более 41,4 тыс. единиц продовольствия и 23 тыс. бутылок воды.

До этого президент США Джо Байден осудил Израиль за манипулирование поставками гумпомощи в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее папа Римский в рождественском обращении призвал закончить войны.

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