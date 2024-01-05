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Центры образования “Точка роста” откроют в трети сельских школ на Кубани

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Центры образования "Точка роста" откроют в трети сельских школ на Кубани

В наступившем году в каждой третьей сельской школе Краснодарского края начнет функционировать образовательный центр “Точка роста”, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.«

"В прошлом году мы открыли 67 таких площадок, в планах на 2024 год – еще 73 в 27 муниципалитетах. Таким образом, в каждой третьей сельской школе заработает "Точка роста"", – цитирует Кондратьева портал "Кубань 24".

По его словам, в “Точках роста” школьники изучают основы робототехники, занимаются в цифровых лабораториях и активно осваивают различные компьютерные программы. Благодаря полученным знаниям они смогут достойно представлять Краснодарский край на конкурсах разного уровня.

“Точки роста” в школах Кубани создают с 2019 года в рамках национального проекта “Образование”, в регионе открыты уже 532 таких образовательных центра, говорится в публикации.

Ранее радио Sputnik писало, что на выставке “Россия” подвели итоги Года педагога и наставника.

Взято отсюда.

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