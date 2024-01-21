Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о трансферной политике красно-синих в текущем сезоне. Его слова передает Legalbet.

«Хочется ярких приобретений, но мы видим, что в последнее время ЦСКА делает приобретения с трудом. Ходили слухи, что у Владимира Федотова непростые отношения с селекционным отделом? По тому, как идут эти приобретения, то это вполне возможно. Тренер видит, что ему не хватает, а дальше вопрос к селекционерам, смогут ли они найти усиление или нет», — сказал Чанов.

В зимнее трансферное окно ЦСКА покинул полузащитник Ярослав Арбузов, он перешел в калининградскую «Балтику», и Никита Ермаков, который будет выступать за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды.

В зимнее трансферное окно ЦСКА приобрел нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева. Также москвичи объявили о подписании контракта с защитником «Зенита» Данилом Круговым, однако он присоединится к команде летом после окончания контракта с петербуржцами.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА делит с казанским «Рубином» седьмую строчку. У команд по 28 набранных очков.

Ранее Хомуха заявил, что ЦСКА больше всех среди топ-клубов нуждается в трансферах.

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