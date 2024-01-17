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Чаще всего чаевые россияне оставляли в праздники в ресторанах и салонах красоты

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Чаще всего чаевые россияне оставляли в праздники в ресторанах и салонах красоты

Самый высокий средний размер онлайн-чаевых в ресторанах был отмечен 31 декабря и 1 января. Он составил 392 руб. и 391 руб. соответственно. Это показало исследование CloudTips, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В сфере красоты первый рабочий день 2024 года (2 января) стал самым щедрым на чаевые — 720 руб., что на 53% выше среднего за декабрь. В целом вся предновогодняя неделя в бьюти-индустрии была отмечена повышенным размером чаевых. Это может быть связано с тем, что именно в канун Нового года люди активно готовятся к корпоративам и самому празднику. Так, оборот онлайн-чаевых в сфере красоты на 41,5% выше в предновогоднюю неделю, чем во время новогодних праздников.

Не остались без подарков от своих подписчиков и блогеры. Так, 30 и 31 декабря у них был зафиксирован самый высокий средний донат за весь декабрь — начало января. 30 декабря он составил 1196 руб., а 31 декабря – 1165 руб., что на 41% выше среднего за декабрь.

По данным аналитиков CloudTips, самый распространенный способ отправки онлайн-чаевых — с помощью Pay-методов. Так, доля переводов с помощью банковской карты составляет 23%, а с помощью быстрых методов оплаты — 77%. Tinkoff Pay — 21%, Яндекс Пэй — 3%, СБП — 53%.

Ранее покупательница случайно оставила в Subway чаевые на сумму $7000.

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