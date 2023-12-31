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“Часть британского сценария”. Рогов о причинах обстрела ВСУ Белгорода

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"Часть британского сценария". Рогов о причинах обстрела ВСУ Белгорода

Украинский обстрел Белгорода – часть плана Великобритании по разжиганию ненависти, считает сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.«”Все это часть британского сценария, целью которого является разжигание кровной ненависти между родными людьми, живущими на южнорусских землях. Обстрелом Белгорода террористы режима Зеленского намеревались спровоцировать Россию на ответный удар по мирным городам, находящимся под контролем нацистов, чтобы еще больше запугать свое население и заставить его идти в ряды ВСУ”, – сказал Рогов РИА Новости.

Нынешняя украинская власть является оккупационной и губительной для местных жителей, добавил он.«”Зеленский и его режим реализовывают британский план “войны до последнего украинца”, прекрасно понимая, что все украинцы и есть русские”, – заключил Рогов.

Радио Sputnik писало, что в МИД РФ назвали страны, стоящие за ударом ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.

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