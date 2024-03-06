Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Пятнадцать пострадавших в результате ЧП на Шагонарской ГЭС будут эвакуированы в Кызыл, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Тувы.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях.

“Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил оперативно доставить пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в республиканскую больницу №1 в Кызыле, для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи. Для этого в Шагонар прибыл вертолет санавиации. В Кызыл будут эвакуированы 15 пострадавших”, – говорится в сообщении.

В Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр после происшествия были доставлены 18 человек. Шесть – в реанимационное отделение, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, у них черепно-мозговые травмы и ожоги. Еще шесть человек были направлены в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. У троих человек отравление угарным газом. Еще трое отпущены на амбулаторное лечение.

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