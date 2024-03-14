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Чемпион мира Терещенко назвал потерей возможное отсутствие Гусева у «Динамо»

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Чемпион мира Терещенко назвал потерей возможное отсутствие Гусева у «Динамо»

Чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в интервью Legalbet заявил, что московское «Динамо» может испытать большие проблемы, если нападающий Никита Гусев пропустит часть серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с челябинским «Трактором».

По его мнению, заменить Гусева банально нельзя.

«Возможное отсутствие Гусева — большая потеря для «Динамо», а его неполная готовность — серьезная проблема. Никита — этот тот хоккеист, который способен в одиночку решить эпизод», — заявил Терещенко.

Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина не прошли первый раунд следующего сезона.

ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в серии 1/8 финала. Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. «Ак Барс» в своей серии уступил екатеринбургскому «Автомобилисту». Серия завершилась со счетом 1:4. В пятом матче клуб из столицы Татарстана уступил со счетом 1:2.

Ранее экс-тренер СКА назвал имя потенциального финалиста Кубка Гагарина.

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