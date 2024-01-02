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Чемпион России назвал главного чушпана российского футбола

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Радимов назвал нападающего «Спартака» Соболева главным чушпаном футбола в России

Чемпион России назвал главного чушпана российского футбола

Чемпион России и бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал главного чушпана российского футбола. Его слова приводит RT.

Бывший спортсмен выбрал нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. «Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором», — посчитал Радимов.

21 мая 2023 года во время матча между «Спартаком» и ЦСКА Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство действиями соперника. Спортсмен был отстранен на четыре матча за произошедшее.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата России.

Слово «чушпан» приобрело популярность в связи с выходом сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Оно пришло в отечественный лексикон из Сибирского исправительно-трудового лагеря, где использовалось в отношении ко вновь прибывшим заключенным. В сериале «чушпанами» называют всех молодых людей, которые не состоят ни в одной уличной группировке — то есть не являются «пацанами».

Взято
отсюда

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