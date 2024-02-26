Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова объяснила, почему российская сторона подала три апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) перераспределение медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«Несомненно, решение подать три отдельные апелляции не спонтанное. Допускаю, что это сделано по совету юристов, которые консультировали нашу сторону. Вероятно, в каждой из них есть свои особенности. Ведь если подать одну апелляцию, то по той одной формулировке, которая в ней указана, и откажут», — заявила Журова.

Апелляции подали отдельно Олимпийский комитет России, Федерация фигурного катания на коньках России и российские фигуристы, входившие в состав команды.

В январе 2024 года СAS дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая входила в состав сборной на команды турнир, из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не верит в успех апелляции фигуристов в CAS.

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