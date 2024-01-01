Чендлер заявил, что всегда хотел подраться с Макгрегором в его лучшей форме

Американский боец смешанного стиля (ММА) Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке с Конором Макгрегором. Он написал об этом в социальной сети X.

«Я всегда говорил, что хочу подраться с тобой в твоей лучшей форме, встретиться с твоей самой опасной версией. В среднем весе я буду выглядеть хорошо. Но не забывай, кто по своей природе был полулегковесом и начинал карьеру в UFC, выбирая себе оппонентов из легчайшего веса», — заявил Чендлер.

Накануне, Макгрегор заявил, что будет драться с Чендлером 29 июня 2024 года в Лас-Вегасе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

37-летний Майкл Чендлер последний раз выходил в октагон в ноябре 2022 года и также уступил Порье. Чендлер проиграл удушающим приемом в третьем раунде. Всего на счету Майкла 31 бой в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел восемь поражений.

Взято

отсюда

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