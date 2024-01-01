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Чешская теннисистка Квитова объявила о том, что ждет ребенка

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Чешская теннисистка Квитова объявила о том, что ждет ребенка

Бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова в своих социальных сетях опубликовала пост, в котором объявила о беременности.

«В первый день 2024 года я бы хотела всем пожелать счастливого Нового года! В этот день я бы хотела поделиться радостной новостью: этим летом в нашей с Иржи семье появится малыш», — написала Квитова.

В июле 2023 года Квитова вышла замуж за своего тренера Иржи Ванека, с которым сотрудничает с 2016 года. Ванек сделал предложение Петре по ходу теннисного турнира «Уимблдон» в Великобритании. Иржи — бывший профессиональный теннисист, завершил карьеру в 2011 году. Его наивысшим достижением в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) является 74-е место.

Перед стартом нового сезона в рейтинге АТР продолжает лидировать серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7600 очков). Другой россиянин, Андрей Рублев, набрав 4805 очков, занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев с семьей отпраздновал Новый год.

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