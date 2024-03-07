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Чешский концерн CSG хочет финансировать строительство военного завода на Украине

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Чешский концерн CSG хочет финансировать строительство военного завода на Украине

Генеральный директор чешского промышленно-технологический холдинга Czechoslovak Group (CSG) миллиардер Михал Стрнад намерен инвестировать сотни миллионов евро в строительство на Украине завода по выпуску тяжелой техники, артиллерийских и танковых снарядов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Стрнада, компания ведет переговоры с «Укроборонпромом». Миллиардер отметил, что если бы между сторонами имелось соглашение, то чешские технологии уже были бы переданы Украине. Это привело бы к существенному увеличению производства боеприпасов для танков и артиллерии.

Стрнад подчеркнул, что идет обсуждение с Киевом нескольких проектов совместных предприятий. Соглашение может быть заключено уже в этом году, однако до выпуска продукции пройдет еще два-три года. Руководитель Czechoslovak Group отметил, что сделки будут аналогичны соглашениям Украины с немецким военно-промышленным концерном Rheinmetall.

До этого сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена рассматривает идею выделения $200 млн из средств Пентагона для оказания помощи Украине.

Ранее сообщалось, что партнеры Киева собрали почти все средства, необходимые для финансирования чешской инициативы по закупке 800 тыс. снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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