реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Четверг стал самым теплым днем в Москве с начала года

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Четверг стал самым теплым днем в Москве с начала года

Самым теплым днем в Москве с начала года стал четверг: воздух к 13 часам на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, прогрелся до +8,2 градуса, сообщает портал “Метеоновости”.

Прогрев земли продолжается, поэтому точное значение нового максимума станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров, уточняет телеканал “Москва 24”.

По словам синоптиков, основную роль в повышении температуры играет солнце, которое ежедневно поднимается все выше над горизонтом, продлевая световой день и способствуя активизации дневного прогрева.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Московском регионе началось весеннее половодье.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Голикова призвала россиянок рожать первенцев до 24 лет

По ее словам, это “самый правильный возраст” Татьяна Голикова /…

Стилист Рогов призвал россиянок носить прозрачные юбки

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить прозрачные юбки из кружева…

Популярная юмористка рассказала о «глупой» работе на российском телеканале

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Ольга…

Песков порассуждал об уехавших и вставших на позицию врага…

Дмитрий Песков: тех, кто уехал и встал на позицию врага,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp