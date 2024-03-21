Четверг стал самым теплым днем в Москве с начала года

Самым теплым днем в Москве с начала года стал четверг: воздух к 13 часам на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, прогрелся до +8,2 градуса, сообщает портал “Метеоновости”.

Прогрев земли продолжается, поэтому точное значение нового максимума станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров, уточняет телеканал “Москва 24”.

По словам синоптиков, основную роль в повышении температуры играет солнце, которое ежедневно поднимается все выше над горизонтом, продлевая световой день и способствуя активизации дневного прогрева.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Московском регионе началось весеннее половодье.

Взято отсюда.