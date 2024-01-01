4-летняя племянница актрисы Эрчел из «Постучись в мою дверь» вылечилась от рака

Четырехлетняя племянница звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел вылечилась от рака. Об этом пишет Starhit.

Медики обнаружили у Айлин Мави злокачественную опухоль в марте 2022 года. Родители обратились в больницу, когда заметили, что у нее вздулся живот. Врачи незамедлительно приступили к лечению. В Новый год родители девочки объявили в социальных сетях, что им удалось справиться с болезнью.

Сестра актрисы сериала опубликовала в социальных сетях видео, как ее муж держит на руках дочь и вместе с ней бьет в колокол. По традиции, в онкологических центрах пациенты оповещают всех о своем выздоровлении, чтобы воодушевить других больных.

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел возмутила поклонников новым имиджем на фото. 30-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» разместила серию кадров, на которых она предстала с новой прической. Так, знаменитость продемонстрировала укладку с длинными рыжими волосами, завитыми в крупные локоны.

Взято

отсюда

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