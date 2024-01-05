Четырехмиллионный гость выставки “Россия” выиграл поездку на Кубань

Четырехмиллионным гостем международной выставки-форума “Россия” на ВДНХ стала Дарья Молодцова из Тулы, сообщили в пресс-службе выставки.

Девушка получила сертификат на посещение лучших виноделен России и поездку в Краснодарский край.

Молодцову, ее супруга Владимира и друзей Марию Александрову и Антона Петрова встретили в Павильоне № 51, где расположена одна из локаций экспозиции Минсельхоза России “Есть свое!”.

Для Дарьи и ее друзей министерство организовало экскурсию по мультимедийной выставке “Путь зерна”, а также дегустацию блюд из отечественных продуктов.«

"Мы очень рады, что четырехмиллионный посетитель выставки сможет еще больше узнать о таком важном сегменте АПК, как виноградарство и виноделие, и своими глазами увидеть, какой современной и интересной сегодня является эта отрасль. Интересной не только для специалистов: в последние годы активно развивается и набирает популярность винный туризм, который, безусловно, является важной частью агротуризма в целом. Уверен, что ребята по-настоящему насладятся поездкой и экскурсиями. Минсельхоз России продолжит создавать все условия для развития российской винодельческой отрасли, укрепления ее производственного и туристического потенциала", – приводятся в пресс-релизе слова замминистра сельского хозяйства Максима Титова.

Туристическая поездка Молодцовой на Кубань пройдет 21–30 мая. Вместе с друзьями она посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.«

"Наша выставка, безусловно, про достижения, гордость, про Родину! А еще она про то, что именно в нашей стране сбываются любые светлые мечты, случаются чудеса. Сегодняшний подарок – огромное спасибо Министерству сельского хозяйства … Сегодня мы снова говорим о чуде, которое сбывается в нашей России", – подчеркнула генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" Наталья Виртуозова.

Международная выставка-форум “Россия” на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все 89 регионов РФ, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Накануне радио Sputnik сообщило, что на выставке-форуме “Россия” установлен новый рекорд посещаемости.

Взято отсюда.