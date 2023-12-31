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Число жертв удара по Белгороду растет. Чехия отказалась объяснить, как ее ракеты были задействованы при обстреле города

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Число погибших при ударе по Белгороду возросло до 21 человекаСюжетРабота систем ПВО:

Число жертв удара по Белгороду растет. Чехия отказалась объяснить, как ее ракеты были задействованы при обстреле города

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород погибли 18 взрослых и трое детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Уточняется, что при обстреле также пострадали 110 человек, среди которых 17 детей. Тридцать человек находятся в тяжелом состоянии, в среднем — 63, рассказал глава региона.

Кроме того, добавил он, были повреждены 30 многоквартирных домов, три частных дома, а также школа, лицей и детский сад. «Работы по оценке ущерба продолжаются», — написал Гладков.

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По факту обстрела Белгорода возбуждено несколько уголовных дел. Среди прочего, Следственный комитет классифицировал ракетный удар по мирному городу как теракт.

Чехия отказалась объясниться в ООН

Выяснилось, что обстрел города велся с территории Харьковской области. Стало известно, что с дальнего расстояния город был атакован ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Украинские ракетчики запустили снаряды почти с самой границы Харьковской и Белгородской областей, после чего оперативно покинули позиции. Как пишет «Коммерсантъ», число жертв могло было бы быть больше, если бы российские силы ПВО не сбили часть ракет.

Вечером 30 декабря Россия предложила Чехии объяснить в Совбезе ООН, почему ее вооружения вопреки обещаниям Киева были задействованы при обстреле города. В ответ министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что постоянный представитель Праги не будет участвовать в инициированном Россией заседании.

Мы отказываемся, чтобы Россия куда-либо вызывала нас

После этого постпред России при ООН Василий Небензя назвал позицию Чехии малодушной. Дипломат отметил, что представитель Праги не захотел отвечать за поступки своего правительства. При этом, добавил Небензя, Чехия в Совбезе ООН постоянно стремится выступить на заседаниях, организованных ради продвижения антироссийской пропаганды.

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала Чехии разобраться, как устроен СБ ООН. «Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду “миропорядку, основанному на правилах”», — подчеркнула дипломат. Она также отметила, что сейчас в чешский МИД набирают по принципу «лояльности Западу».

Украине предрекли исчезновение

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал предположение, что обстрел Белгорода может стать спусковым крючком к тому, чтобы Украина перестала существовать как государство. По его мнению, уже в следующем году страна будет уничтожена.

Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю

Небензя считает, что Киев в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей. Говоря о ракетном ударе ВСУ по Белгороду, дипломат назвал обстрел заранее спланированным актом терроризма. Также, добавил дипломат, обстрелы российских городов свидетельствуют об агонии режима в Владимира Зеленского в Киеве. Он заверил, что все организаторы и исполнители теракта понесут наказание.

Взято
отсюда

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