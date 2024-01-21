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Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до 13

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Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до 13

Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке

Число погибших при обстреле территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик увеличилось до 13 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.«”По предварительной информации, не менее 13 погибших и десять раненых в результате чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно”, — написал он.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал о 12 жертвах.

Как добавил Пушилин, на месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется. Также ведется поиск фрагментов вооружения.

Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155-миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.

По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранены девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

новости Локтевский
Взято отсюда
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