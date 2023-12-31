Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 22, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь на воскресенье глава региона привел обновленную информацию о числе жертв атаки.

Тогда губернатор сообщил, что при ударе ВСУ по Белгороду погиб 21 человек.«

"К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших", – написал Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что из 109 раненых 25 находящихся в тяжелом состоянии “готовимся перевезти в федеральные клиники”.

В субботу днем белгородский губернатор сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода.

По предварительным данным, повреждения получили только гражданские объекты, зафиксировано попадание в жилой сектор.

МЧС России сообщало о 10 случаях возгорания. Повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах и трех частных домовладениях.

В Минобороны РФ проинформировали, что средства ПВО перехватили ракеты “Ольха” и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду.

В ведомстве подчеркнули, что в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

В Минобороны также указали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте, и завели, что преступление не останется безнаказанным.

Накануне радио Sputnik писало, как в ООН отреагировали на обстрел Белгорода украинскими войсками.

Взято отсюда.