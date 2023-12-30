Число погибших в Белгороде увеличилось до 18 человек

Последствия обстрела ВСУ центра Белгорода

Число жертв удара украинских войск по центру Белгорода возросло до 18, сообщило МЧС.«

"В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Сегодня днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям “Покушение на убийство”, “Убийство”, “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.

В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет “Ольха” с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по городу.

В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет “Ольха” с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.

В свою очередь, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности из-за этой атаки. В итоге его назначили на 00:00 мск. Также Москва потребовала участия постпреда Чехии в этом заседании, чтобы тот дал разъяснения по поводу поставок оружия Киеву. В МИД республики позднее заявили, что их представитель не будет присутствовать на этом мероприятии.Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

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