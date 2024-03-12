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Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на здание мэрии Белгорода возросло

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Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на здание мэрии Белгорода возросло

Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на здание администрации Белгорода возросло до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Он уточнил, что два человека госпитализированы, еще двум первая помощь была оказана на месте.

Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что ударный дрон врезался в здание горадминистрации, в результате пострадали два человека. При взрыве в здании были выбиты стекла, осколками поврежден фасад.«

"Приехал проведать коллег. Пообщался с врачами. У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У второй женщины – осколочные ранения головы. Состояние – средней степени тяжести. Женщины находятся под наблюдением специалистов, получают все необходимое лечение. Двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась", – написал в Telegram-канале Демидов.

Во вторник днем радио Sputnik также сообщало, что в Белгороде ударный дрон ВСУ упал на крышу расположенного недалеко от здания железнодорожного вокзала торгового центра.

Взято отсюда.

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