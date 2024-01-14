Число пострадавших при атаке дронов на белгородское село возросло до двух

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что число пострадавших из-за атаки дронов-камикадзе в Мокрой Орловке увеличилось до двух человек.

Ранее Гладков информировал, что в результате атаки есть один пострадавший мирный житель – водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. «”Уточненная информация по атаке дронами-камикадзе в Мокрой Орловке. Количество пострадавших увеличилось до двух человек”, – написал Гладков.

Как уточнил губернатор, мужчина обратился в больницу самостоятельно, выявлено сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности – состояние медики оценили как средней степени тяжести. Ему оказывают медпомощь врачи второй городской больницы Белгорода. ⠀

Другого пострадавшего с множественными ранениями мягких тканей лица сейчас доставляют на скорой в областную клиническую больницу Белгорода.

горняк

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