Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех

Последствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024

Число пострадавших при атаки ВСУ на Белгород увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

В Минобороны сообщили, что в четверг около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО уничтожили восемь украинских реактивных снарядов. По данным главы области Вячеслава Гладкова, один человек погиб, трое мирных жителей были ранены.

“В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Выехал на место происшествия. Оперативные службы оказывают людям помощь. Управы обходят дома и составляют стартовые акты. Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель скончался на месте. Мои соболезнования близким”, – написал Демидов.

По его информации, зафиксированы разрушения в здании медучреждения, повреждено 5 домов, подрядные организации уже выехали на места. Также повреждено 25 автомобилей.22 июня 2022, 17:18

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