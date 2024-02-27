Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Число пострадавших при украинском ударе по поселку Суземка в Брянской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщал, что три мирных жителя получили ранения в поселке Суземка в результате украинского обстрела центра населенного пункта.

“По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь”, – написал он.

город Горняк

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