Число пострадавших при пожаре в Шахтах увеличилось

При пожаре на заводе в городе Шахты Ростовской области пострадали 10 человек, сообщил губернатор Василий Голубев.«”По последним данным, в результате пожара на заводе в Шахтах пострадало 10 человек. Шестеро из них госпитализированы: трое – с ожогами, еще три человека – с травмами различной степени тяжести. Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой”, – написал в Telegram-канале глава региона.

По его словам, специалисты областного Минздрава приняли решение об эвакуации двух пострадавших с ожогами в медучреждения регионального центра.

По данным представителя ГУ МЧС по области, в 11:30 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе “Авангард” в поселке Гидропривод в городе Шахты.

Радио Sputnik ранее сообщило о состоянии пострадавших в результате взрыва в мебельном цехе на одном из предприятий в Баку.

Взято отсюда.